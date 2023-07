‘Etsy verkoopt Braziliaanse Elo7’

Etsy, Inc., het moederbedrijf voor unieke items, verkoopt Elo7. Het Braziliaanse platform werd twee jaar geleden door Etsy overgenomen waardoor het een platform in Latijns-Amerika kreeg. Elo7 bracht echter niet genoeg op, zo schrijft Twinkle Magazine.

Elo7 werd destijds voor 217 miljoen dollar (182 miljoen euro) overgenomen. De prestaties van het Braziliaanse platform vallen volgens Chief Executive Officer Josh Silverman tegen. “Hoewel het Elo7-team extreem hard heeft gewerkt om een populaire marktplaats en levendige gemeenschap in Brazilië op te bouwen, hebben we niet de prestaties gezien die we hadden verwacht toen we deze overname twee jaar geleden deden, deels vanwege de macro-economische situatie”, aldus de CEO volgens Twinkle Magazine.

Enjoei, een ander Braziliaans platform, neemt Elo7 nu over. Etsy verwacht de verkoop in het derde kwartaal te hebben afgerond. Een bedrag van de overname wordt niet genoemd.