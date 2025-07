EU dreigt met extra importheffingen op Amerikaanse producten

De Europese Unie bereidt extra importheffingen voor op Amerikaanse producten ter waarde van 72 miljard euro. Dit is een reactie op de aankondiging van de Amerikaanse president Donald Trump om vanaf 1 augustus 30 procent invoerheffing te heffen op producten uit de EU. Maros Sefcovic, EU-commissaris, maakte dit bekend na overleg met de Europese handelsministers in Brussel.

De EU heeft hiervoor een lijst opgesteld met industriële en landbouwproducten uit de VS waarop de nieuwe heffingen zouden kunnen gelden, als onderhandelingen met de VS op niets uitlopen. Na een openbare raadpleging is deze lijst recent aangepast. Oorspronkelijk stond er voor 95 miljard euro aan Amerikaanse producten op. Welke producten precies zijn geschrapt, is niet bekendgemaakt. Wel stonden op de lijst symbolische producten als Amerikaanse vliegtuigen, auto’s en bourbonwhiskey.

'Volledig andere dynamiek'

Sefcovic uitte zijn teleurstelling over Trumps plannen. Volgens hem waren de EU en de VS juist dicht bij een akkoord na weken van onderhandelingen. Trumps aankondiging verandert de situatie volledig, waarschuwde hij.

Als de 30 procent heffing doorgaat, zou dat grote gevolgen hebben voor de handel tussen Europa en de VS. ‘Laten we eerlijk zijn: zo’n tarief is bijna hetzelfde als een handelsverbod,’ aldus Sefcovic. Zulke hoge heffingen zouden zowel Europa als de VS economisch schaden.

Nog tijd voor overleg

De EU hoopt alsnog tot een akkoord te komen vóór 1 augustus. Lukt dat niet, dan volgen er tegenmaatregelen. Die zouden bovenop de eerdere vergeldingsmaatregelen komen die de EU heeft klaarliggen voor de Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium, goed voor 21 miljard euro aan Amerikaanse export.

Daarnaast overweegt de EU ook beperkingen op de export van staalschroot en chemische producten naar de VS, ter waarde van 4,4 miljard euro.

Angst voor handelsoorlog

Toch blijft Sefcovic hoopvol dat de VS verder wil onderhandelen. ‘Ik ben ervan overtuigd dat een oplossing via onderhandelingen beter is dan de risico’s van een verdere escalatie,’ zei hij. ‘Anders loopt dit slecht af.’

Vooral Duitsland maakt zich zorgen. De Duitse economie is sterk afhankelijk van export, en volgens de Bundesbank is bijna één op de vier banen ervan afhankelijk. De export was vorig jaar al gekrompen en dreigt door het handelsconflict verder onder druk te komen staan.

Tijdens het overleg van de EU-handelsministers sprak de Duitse regering zich niet publiekelijk uit. De Duitse minister van Economische Zaken, Katharina Reiche (CDU), was afwezig en werd vertegenwoordigd door staatssecretaris Thomas Steffen.