EU stopt onderzoek naar groep ontwerpers en CEO’s

De concurrentiewaakhond van de EU heeft een twee jaar durend onderzoek naar een groep modeontwerpers en CEO’s die hadden opgeroepen tot veranderingen in de modekalender geschrapt. Dit om ‘prioritaire redenen’, laat de Europese Commissie vandaag weten aan Reuters.

De aanleiding voor het onderzoek was een open brief uit 2020, uitgegeven door een aantal modeontwerpers en CEO's, waarin werd opgeroepen tot fundamentele veranderingen in de industrie. De brief met de titel ‘Open letter to the fashion industry’ bevat informatie over de hoop om in de toekomst meer producten tegen de volle prijs te verkopen door ‘meer gebalanceerde leveringen’. De brief had een nadruk op het vinden van meer sociale en milieu verantwoorde manieren van bedrijvigheid.

Onder de mensen die de brief hebben ondertekend zijn Dries van Noten, Gabriela Hearst, Erdem Moralioglu, Joseph Altuzarra, Mary katrantzou, Pete Nordstrom, Pierre Hardy, maar ook CEO’s van Selfridges, Mytheresa, La Rinascente en Bergdorf Goodman.

Ondanks de vooruitstrevende toon van de groep, ze schreven immers ook over het verminderen van de impact op de mode-industrie op het milieu, zag de Europese Commissie vooral een mogelijk kartel. De concurrentiewaakhond deed in mei 2022 invallen bij verschillende modebedrijven omdat ze mogelijk deelnamen aan een kartel om prijzen vast te stellen. Wie de modebedrijven zijn werd niet prijsgegeven.

Een woordvoerder van de Europese Commissie vertelt aan Reuters: "De Europese Commissie heeft besloten haar voorlopige onderzoek in deze zaak om prioritaire redenen af te sluiten. De sluiting betekent niet dat het gedrag in kwestie al dan niet in overeenstemming is met de mededingingsregels van de EU", aldus een woordvoerder van de Commissie. "De Commissie kan een nieuw onderzoek instellen naar hetzelfde gedrag, als er nieuw bewijsmateriaal aan het licht komt dat verder onderzoek rechtvaardigt." Bedrijven riskeren boetes tot 10 procent van hun wereldwijde jaaromzet voor schendingen van de concurrentieregels.