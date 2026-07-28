EU voert antidumpingheffingen in op Chinees nylon

De Europese Unie voert importheffingen van 60 tot 67,5 procent in op Chinees nylon, melden Nu.nl en De Telegraaf. De maatregel volgt op een onderzoek van de Europese Commissie, waaruit blijkt dat polyamidegarens – beter bekend als nylon – tegen dumpprijzen op de Europese markt werden aangeboden.

Volgens de Europese Commissie is de maatregel bedoeld om de Europese nylonindustrie te beschermen tegen oneerlijke concurrentie. De nylonsector binnen de EU vertegenwoordigt een waarde van ongeveer 400 miljoen euro en biedt werk aan circa 2.000 mensen.

Nylon wordt veel gebruikt in onder meer sportkleding, jassen, badmode en kousen. De importheffingen passen binnen een bredere reeks handelsmaatregelen van de Europese Unie. Zo verdwenen per 1 juli 2026 ook de vrijstellingen voor kleine zendingen van buiten de EU, waardoor online bestellingen uit onder meer China duurder werden.