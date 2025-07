EU waarschuwt voor 'feitelijk handelsverbod' door Trump's heffingen

De implementatie van de door de Amerikaanse president Donald Trump aangekondigde tariefverhogingen zou volgens de Europese Commissie drastische gevolgen hebben voor de trans-Atlantische handel. Als er een heffing van 30 procent of meer van kracht worden, zou het vrijwel onmogelijk zijn om de handel op de gebruikelijke manier voort te zetten, aldus EU-handelscommissaris Maros Sefcovic tijdens een ministerbijeenkomst in Brussel.

Er zouden dan aanzienlijke negatieve gevolgen zijn aan beide zijden van de Atlantische Oceaan. "Laten we eerlijk zijn: een tarief van 30 procent staat gelijk aan een feitelijk handelsverbod", aldus Sefcovic.

De EU-handelscommissaris benadrukte dat hij de dialoog met de VS voortzet om uiterlijk 1 augustus tot een oplossing te komen. Dit is de datum waarop Trump de invoering van een tarief van 30 procent op importen uit de EU heeft aangekondigd.

Mocht er geen overeenstemming komen, dan wil de EU reageren met tegenmaatregelen. Trump heeft al aangekondigd dat hij deze dan bovenop zijn eigen heffingen zal zetten.

Trump klaagt over handelstekort

De Republikein rechtvaardigt zijn tariefbeleid met name met het Amerikaanse handelstekort. Volgens recente cijfers van Eurostat had de EU in 2024 in de goederenhandel met de VS inderdaad een overschot van ongeveer 198 miljard euro.

In de dienstensector heeft de EU echter een handelstekort met de Verenigde Staten, waardoor ze volgens eigen zeggen in totaal slechts een overschot van ongeveer 50 miljard euro heeft.

In 2024 bedroeg de totale trans-Atlantische handel in goederen en diensten volgens EU-cijfers ongeveer 1,7 biljoen euro. Daarmee hadden de Europese Unie en de Verenigde Staten de meest omvangrijke bilaterale handels- en investeringsrelaties ter wereld.