EU wil belastingvrijstelling voor goedkope import afschaffen

De Europese Commissie wil strengere regels voor goedkope goederen die via e-commerce de EU binnenkomen. In een recent persbericht meldt de Commissie dat de belastingvrijstelling voor pakketten onder de 150 euro mogelijk wordt afgeschaft. Dit is een reactie op de snelgroeiende e-commerce, vooral de import van goedkope producten, wat leidt tot een toename van lage-waarde zendingen die soms niet voldoen aan de Europese veiligheidsnormen.

Samenvatting De EU wil de belastingvrijstelling voor online bestellingen onder de 150 euro afschaffen vanwege zorgen over consumentenveiligheid.

Deze maatregel is een reactie op de toename van goedkope importproducten die vaak niet aan de Europese veiligheidsnormen voldoen.

De Commissie onderzoekt strengere controles, risicobeoordelingen en mogelijk boetes voor bedrijven die de regels overtreden.

In 2024 kwamen er zo'n 4,6 miljard zendingen van lage waarde (minder dan 150 euro) de EU-markt binnen, goed voor 12 miljoen pakketten per dag. Dit aantal is tweemaal zo hoog als in het voorgaande jaar.

Veel van deze producten voldoen niet aan de Europese wetgeving en kunnen schadelijke stoffen bevatten, zegt Michael McGrath, commissaris voor consumentenbescherming. Hij verklaart: “Drie op de vier Europeanen winkelen regelmatig online. Toch kan de toestroom van geïmporteerde goederen een bedreiging vormen voor de rechten en veiligheid van Europese consumenten.”

De Commissie pleit onder meer voor strengere controles en verbeterde risicobeoordeling. Daarnaast onderzoekt de Commissie ook de mogelijkheid van invoerrechten op kleinere buitenlandse bestellingen. Bovendien onderzoekt de commissie hoe de EU in de toekomst over zou kunnen gaan tot boetes voor bedrijven die de regels overtreden. Binnen een jaar zal de Commissie haar maatregelen evalueren.

Zorgen veiligheid goedkope bestellingen

De populariteit van goedkope bestellingen uit het buitenland, vooral via populaire online platforms zoals Shein en Temu, is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Deze platforms bieden consumenten de mogelijkheid om goedkope kleding en andere producten te kopen, maar vaak tegen een hoge prijs op de lange termijn.

Uit Nederlands onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat Shein-producten "honderden keren" te veel giftige stoffen bevatten, zoals ftalaten, die schadelijk zijn voor de gezondheid. Dit is slechts één van de vele voorbeelden van producten die de minimale EU-veiligheidsnormen overschrijden.

Hoewel de lage prijzen aantrekkelijk zijn voor consumenten, roept dit vragen op over de werkelijke kosten op het gebied van gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. De Europese Commissie onderstreept daarom dat ze maatregelen willen nemen om ervoor te zorgen dat consumenten kunnen blijven genieten van de voordelen van online winkelen, terwijl de risico's van schadelijke producten tot een minimum worden beperkt.