Euratex tekent strategisch partnerschap met Tunesische textielfederatie

Europese brancheorganisatie Euratex versterkt de samenwerking met de Fédération Tunisienne du Textile et de l’Habillement (FTTH). Het strategische partnerschap tussen Euratex en de Tunesische textielfederatie moet de industriële samenwerking tussen beide partijen versterken, zo is te lezen in een persbericht.

Euratex geeft aan dat het samenwerkingen in het Mediterraans gebied wil versterken, mede vanwege de steeds veranderende geopolitieke en economische situatie. Eind 2024 tekende Euratex nog een overeenkomst met Marokkaanse organisatie Amith. Zowel Marokko als Tunesië zijn productiehubs dichtbij Europa. Tunesië exporteerde in 2024 2,5 miljard euro aan textiel en kleding naar de EU, zo meldt Euratex.

“Europa en Tunesië delen een langdurig partnerschap. Onze systemen mogen dan verschillen, onze industrieën vullen elkaar in hoge mate aan. In een tijd waarin de regelgeving verandert en de ambities op milieugebied toenemen, is samenwerking essentieel”, aldus Mario Jorge Machado, voorzitter van Euratex. “Dit memorandum biedt een praktisch kader om het concurrentievermogen te verbeteren, innovatie te stimuleren en de veerkracht van ons gezamenlijke textielecosysteem te versterken.”