Euratex vraagt EU om stijging energie- en gasprijzen te compenseren

Europese brancheorganisatie voor mode en textiel Euratex roept de EU in een schriftelijk statement op de stijging van energie- en gasprijzen te temperen. De organisatie schrijft dat diverse bedrijven dreigen hun productie te moeten stoppen als de energie- en gasprijzen blijven stijgen.

Euratex schrijft dat in diverse markten de prijzen voor energie ruim verdubbeld zijn en de gasprijzen soms verdrievoudigd. Euratex benadrukt dat het de sancties ondersteunt die de EU heeft genomen met betrekking tot het conflict tussen Oekraïne en Rusland, maar dat het graag een compensatie zou zien in de Europese lidstaten waardoor de industrieën in deze lidstaten worden ondersteunt.

“ Bedrijven hebben toegang tot betaalbare energie nodig. Of dit nou is door subsidies, het verwijderen van milieu-heffingen, het weghalen van VAT van rekeningen of een plafond instellen voor de prijzen. De transitie naar hernieuwbare en schone energiebronnen moet versnellen zodat men minder afhankelijk is. Maar het is een lang proces dat niet bereikt kan worden in de komende maanden. Daarom moet Europa kijken naar opties om deze schokken in de markt op te vangen,” aldus de oproep.