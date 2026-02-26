Europa's nieuwe koers in sourcing: onafhankelijkheid, maar tegen welke prijs?

Factoren die het Europese sourcingdebat hervormen

Het industriële klimaat in Europa blijft onder druk staan. Volgens EURATEX daalde de bezettingsgraad van de productiecapaciteit in de EU eind 2024 tot onder de tachtig procent. De organisatie benadrukt dat de energieprijzen hoog blijven in vergelijking met belangrijke concurrenten. Geopolitieke onzekerheid en handelsspanningen bemoeilijken investeringsbeslissingen verder. De volatiliteit van de vrachttarieven heeft de ‘afstandspremie’ versterkt. UNCTAD wijt de hernieuwde schommelingen in de verzendkosten aan verstoringen op belangrijke routes, zoals de Rode Zee/Suez en het Panamakanaal. Omleidingen, een hoger brandstofverbruik en stijgende verzekeringspremies vergroten daar de onzekerheid. Tegelijkertijd scherpt de regelgeving de verwachtingen aan. De Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) van de EU is op 25 juli 2024 in werking getreden. Deze richtlijn verplicht bedrijven die onder de reikwijdte vallen om negatieve gevolgen voor mensenrechten en milieu in hun activiteiten, dochterondernemingen en relevante zakenpartners in de waardeketen te identificeren en aan te pakken. Daarnaast is op 1 januari 2026 het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) definitief van kracht geworden voor bepaalde koolstofintensieve importproducten, waaronder cement, ijzer en staal, aluminium, meststoffen, elektriciteit en waterstof. Dit verscherpt het toezicht op de ‘embedded emissions’ in de toeleveringsketen van eindproducten.

Commerciële afwegingen en geschiktheid per sector

Nearshoring en reshoring kunnen de doorlooptijden verkorten en de ontwikkeling, bemonstering en kwaliteitsbeheer vereenvoudigen. Dit staat echter op gespannen voet met de structurele kostenbasis van Europa, vooral bij hoge energie- en nalevingskosten. Daarom is productie in Europa commercieel het best te rechtvaardigen wanneer marge en risico de nabijheid verantwoorden. Dit geldt voor premiumgoederen, technisch complexe producten en accessoires waarbij vakmanschap, materiaalbehandeling en snelle iteratie de merkwaarde kunnen beschermen. Voor basisproducten met een hoog volume en een lage prijs blijft offshore sourcing vaak moeilijk te vervangen, omdat schaalvoordelen en eenheidskosten domineren. McKinsey merkt op dat nearshoring sinds 2016 een topprioriteit is voor directies. Toch is de nearshoringvoetafdruk van de sector niet significant gegroeid. Dit is een indicatie dat kosten- en capaciteitsbeperkingen nog steeds een rol spelen.

Het pragmatische antwoord: dual sourcing met harde benchmarks

De opkomende ‘middenweg’ is een hybride model: het voorspelbare kernvolume blijft in kostenefficiënte regio's, terwijl een nearshore-/Europese route wordt opgezet voor snelle capsulecollecties en aanvullingen. McKinsey omschrijft ‘dual- of multicountry sourcing’ expliciet als een antwoord op volatiliteit en de vraag naar snelheid en flexibiliteit. Marktonderzoek wijst in dezelfde richting. QIMA meldt een sterke groei van inspecties in 2025 in nearshore-hubs in het Middellandse Zeegebied, zoals Egypte, Tunesië en Marokko. CBI verwacht dat Turkije en Oost-Europa zullen profiteren van de zoektocht van Europese inkopers naar nabijheid. Inkopers die overwegen of ‘onafhankelijkheid’ verstandig is, moeten beslissingen consequent benchmarken. Daarbij moeten zij kijken naar de totale ‘landed cost’ (inclusief volatiliteitsbuffers), de zekerheid van de doorlooptijd (niet het beste scenario), MOQ en flexibiliteit bij aanvulling, de mate van naleving en documentatie, en de ontwikkelingssnelheid van monster tot bulkproductie.

Illustratieve Europese opties

Tegen deze achtergrond illustreren verschillende concrete Europese sourcingopties hoe nabijheid in de praktijk kan werken. Voor accessoires is de fabriek Belt Fashion (onderdeel van HVEG Accessories Group) een Europese/lokale optie. Het bedrijf geeft aan riemen te produceren in zijn Nederlandse fabriek met natuurlijk gelooid leer uit Europa. Daarnaast vermeldt het het lidmaatschap van de Leather Working Group en verwijst het naar sociale audits (BSCI-rating; Sedex- en ICS-audits). Naast individuele leveranciers zijn keuzes vaak gebaseerd op regionale specialisaties. Denk aan het ecosysteem voor lederwaren in Italië, waar volgens Assopellettieri bijna de helft van de fabrikanten in Toscane is gevestigd. Of de breigoedcapaciteit van Portugal, waar de industriestatistieken van ATP ‘gebreide en gehaakte’ stoffen en kleding afzonderlijk volgen. Ook nearshoringroutes in Turkije en Oost-Europa bieden een balans tussen snelheid en kostenbeheersing.

