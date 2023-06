European Fashion Alliance gaat Europese mode-industrie in kaart brengen

De European Fashion Alliance (EFA) is deze week gestart met een survey over de Europese mode-industrie. Deze survey moet als basis functioneren voor een rapport over de industrie dat in de herfst van dit jaar gepresenteerd zal worden. “We zullen de huidige status van kennis over aankomende wetgeving peilen, maar ook de duurzaamheidsstatus van merken,” aldus een persbericht.

Het onderzoek heeft te maken met de aankomende wetgeving rondom de Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) en Digital Product Passport (DPP).

De European Fashion Alliance bestaat uit 25 Europese mode-organisaties. Het netwerk wil een ‘sterke gezamenlijke stem zijn die staat voor de transitie van Europese mode naar een meer duurzame, innovatieve en inclusieve creatieve toekomst’. Vanuit Nederland neemt Taskforce Fashion (Fashionclash, M-ODE en State of Fashion) deel. Vanuit België neemt Flanders DC deel. Bekende internationale spelers zijn Fédération de la Haute Couture de la Mode, de Camera Nazionale Della Moda Italiana, het Fashion Council Germany en de Baltic Fashion Federation.