Europees Distribution Law Center gelanceerd, een platform voor info over distributieregels in de EU

Het online Distribution Law Center is in de lucht. Het platform voorziet in actuele informatie over distributiewetgeving binnen de Europese Unie en binnen specifieke landen, zo blijkt uit berichtgeving op de website. Gespecialiseerde advocatenteams uit 27 Europese landen leveren bijdragen aan het platform. Het Distribution Law Center is een initiatief van het Brusselse advocatenkantoor Contrast.

Op de website distributionlawcenter.com kunnen bezoekers nieuws en analyses vinden, evenals documentatie van wetgeving, een overzicht van de Europese wetsgeschiedenis op het gebied van distributie, publicaties rondom het onderwerp, en binnenkort een index met belangrijke termen. Alles wordt in klare taal, en in het Engels, uitgelegd. Het platform kan nuttig zijn voor zowel retailers als producenten die hun producten in of vanuit de EU willen afzetten.

De lancering van het platform loopt vooruit op de nieuwe distributiewetgeving die de Europese Commissie volgend jaar zal invoeren, en die voor tien jaar geldig zal blijven. Het Distribution Law Center is betrokken bij de voorbereidingen en houdt bezoekers op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.