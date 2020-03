Europees hoofdkantoor Nike sluit tijdelijk de deuren door coronabesmetting

Nike heeft alle medewerkers van het Europese hoofdkantoor in Hilversum naar huis gestuurd. Het kantoorgebouw is maandag en dinsdag dicht en wordt grondig gereinigd. De oorzaak: een van de medewerkers bleek besmet te zijn met het coronavirus. Dat meldt NOS op basis van een mail aan alle Nike-werknemers die dit weekend in handen kwam van persbureau ANP.

De besmette medewerker moet in ieder geval veertien dagen thuisblijven. Het overige personeel krijgt dinsdagmiddag bericht over het vervolg van de procedure. Op het Europese hoofdkantoor werken in totaal circa 2000 werknemers, uit 80 verschillende landen.

Ook het Amerikaanse hoofdkantoor van Nike, in Beaverton, Oregon, sluit deze week de deuren. Het is hier echter geen sprake van een concrete besmetting, maar van een voorzorgsmaatregel.