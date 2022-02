Europese Commissie start onderzoek naar Pierre Cardin en licentiehouder Ahlers AG

De Europese Commissie is een onderzoek gestart naar modemerk Pierre Cardin en licentiehouder Ahlers AG, zo is te lezen in een bericht van de commissie. De twee bedrijven hebben mogelijk de regels voor eerlijke concurrentie overtreden.

Pierre Cardin en Ahlers AG zouden online verkoop en cross-border verkoop van Pierre Cardin gelicenseerde producten beperkt hebben. Ook zouden er beperkingen zijn voor de verkoop van dergelijke producten aan specifieke klantgroepen, aldus het bericht van de Europese Commissie.

“Een van de voordelen van de EU’s markt is dat consumenten op zoek kunnen naar een betere deal. Beperkingen opgesteld om parallel import te voorkomen leiden tot fragmentarisering van de markt. Dit is waarom we een onderzoek starten naar de licentie en distributie praktijken van Pierre Cardin en de grootste licentiehouder Ahlers en of deze wellicht de online en offline verkoop van consumentengoederen zoals kleding, schoenen en accessoires binnen de EU beperken,” aldus Margrethe Vestager, van de Europese Commissie, in het bericht.