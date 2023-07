Europese Commissie stelt ‘geharmoniseerde’ UPV voor

De Europese Commissie stelt voor om in alle EU-lidstaten verplichte en geharmoniseerde uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor textiel in te voeren. Dat blijkt uit een aangepaste versie van het Waste Framework Directive dat de Europese Commissie woensdag publiceerde.

Vanaf 2025 zijn producenten in de EU verplicht de kosten voor het beheer van textielafval betalen, wat volgens de Commissie zou aanmoedigen om afval te verminderen en de circulariteit van textielproducten te vergroten. Sommige landen, zoals Nederland en Frankrijk, hebben momenteel ter voorbereiding op de Europese doelstellingen al een eigen UPV Textiel regeling, wat erin resulteert dat elk lang zijn eigen regels en doelstellingen hanteert.

Volgens Virginijus Sinkevičius, commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij, zorgen geharmoniseerde regels voor een UPV in de hele EU voor “een gelijk speelveld op de interne markt en de toepassing van het ‘de vervuiler betaalt’ principe”.

Hij zei dat het initiatief ook investeringen in de infrastructuur voor hergebruik en recycling zal stimuleren, lokale banen zal creëren, innovatie zal stimuleren en kostenbesparingen zal opleveren voor shoppers die vintage of tijdloze mode kopen in plaats van snelle mode.

De Changing Markets Foundation, een organisatie die zich focust op het stimuleren van een duurzame economie en wanpraktijken aan de kaak stelt, verwelkomde het UPV-voorstel, maar zei dat de richtlijn niet ver genoeg gaat. Volgens de organisatie is het een "gemiste kans" dat het voorstel “geen specifieke doelstellingen voor hergebruik en recycling bevat".

“Dit zal nieuwe initiatieven in de weg staan die hergebruik en recycling prioriteit willen geven boven onmiddellijke downcycling of verbranding, waardoor de broodnodige transformatie naar een circulaire economie wordt vertraagd", zo beredeneert de Changing Markets Foundation.

De stichting voegde daar wel aan toe dat het voorstel een "broodnodige stap" is in het benadrukken van het belang van goed sorteren. "Deze aanpak is vooral belangrijk gezien onze recente onderzoeksresultaten, waaruit blijkt dat twintig tot vijftig procent van de gebruikte kleding die naar Afrika wordt geëxporteerd afval is en op stortplaatsen terechtkomt of wordt verbrand", aldus de Changing Markets Foundation.