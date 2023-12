Europese Commissie stelt verbod op bontfokkerijen uit, Bont voor Dieren verontwaardigd

De Europese Commissie stelt het verbod op bontfokkerijen in Europa uit tot op zijn vroegst maart 2026. De commissie wil, voordat het besluit neemt, advies krijgen van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid.

Stichting Bont voor Dieren laat in een persbericht weten ‘teleurgesteld en verontwaardigd’ te zijn. De beslissing van de Europese Commissie komt namelijk na een succesvol Burgerinitiatief Fur Free Europe, waarbij meer dan 1,5 miljoen geverifieerde handtekeningen werden ingezameld en dat er vraag was naar een verbod op bontproductie en -verkoop binnen Europa.

Het verzoek om advies van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid wordt als onnodig beschouwd door Bont voor Dieren en Fur Free Alliance (FFA). Want, ‘er bestaat al een overweldigende hoeveelheid bewijs die aantoont dat het huisvestingssysteem in bontfokkerijen op geen enkele manier kan voldoen aan de behoeften van wilde dieren’. Daarnaast zouden bontfokkerijen een risico zijn voor pandemie-uitbraken en behoort de bontindustrie tot een van de meest vervuilende industrieën, zo staat in het persbericht.

“We hebben er vertrouwen in dat het nieuwe EFSA-rapport ons standpunt zal ondersteunen en het vreselijke lijden van miljoenen dieren op pelsdierfokkerijen zal aantonen”, aldus Sandra Schoenmakers, directeur Bont voor Dieren, in het persbericht. “We dringen er bij de Europese Commissie op aan om snel te handelen en een wetgevend verbod voor te stellen, in plaats van te vertragen met onnodig overleg.”