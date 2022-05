Europese Commissie voert onaangekondigde inspecties uit bij modebedrijven

De Europese Commissie is begonnen met het uitvoeren van onaangekondigde inspecties bij bedrijven in de mode industrie, zo meldt de commissie in een persbericht. Naast de inspecties heeft de organisatie ook formele verzoeken voor informatie gestuurd naar diverse bedrijven in de modesector.

Het gaat om bedrijven waarbij vermoed wordt dat er sprake is van kartelvorming en het beperken van de handelsvrijheid. Bij de inspecties van de Europese Commissie is de organisatie bijgestaan door de nationale autoriteiten, aldus het persbericht. De commissie benadrukt echter dat de onderzoeken een eerste voorlopige stap is, maar dat het niet betekent dat de bedrijven die onderzocht worden werkelijk schuldig zijn aan het overtreden van concurrentieregels.

Het is niet duidelijk om welke modebedrijven het gaat of in welke EU-lidstaten de onderzochte bedrijven zich bevinden.