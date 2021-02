Europese expansie: Russische e-tailer Wildberries van start in Frankrijk, Spanje en Italië

Wildberries is hard bezig met expansie in Europa. Na de start in Duitsland begin dit jaar, heeft de Russische e-tailer nu ook een Frans, Spaans en Italiaans platform geopend, zo blijkt uit een persbericht. Door de uitbreiding is Wildberries op dit moment in 13 markten actief.

Wildberries biedt meer dan 4 miljoen items aan in categorieën zoals dames-, heren- en kinderkleding, schoenen, accessoires, beauty, speelgoed, elektronica, boeken, schrijfwaren, sportitems en interieur-items. Het platform biedt producten van designer merken aan zoals Calvin Klein, maar werkt ook samen met lokale merken. Het bedrijf stelt in het persbericht dan ook open te staan voor samenwerkingen met ondernemers in alle landen waarin het actief is.

Wildberries werd in 2004 opgestart maar is uitgegroeid tot een platform met een jaaromzet van 6 miljard dollar in 2020. Omgerekend komt dat neer op 4,9 miljard euro.