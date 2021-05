Europese lockdowns blijven wegen op resultaten Hugo Boss AG in Q1

Hugo Boss AG heeft in het eerste kwartaal tien procent minder omgezet dan in hetzelfde kwartaal in het voorgaande boekjaar, zo blijkt uit het kwartaalverslag. De omzet kwam neer op 497 miljoen euro. Het bedrijf wist daarnaast het netto inkomen te verbeteren van een verlies van 18 miljoen euro naar 8 miljoen euro in het kwartaal.

Hugo Boss AG zag de omzet het meeste afnemen in geheel Amerika waar het daalde met 19 procent naar een bedrag van 80 miljoen euro. In thuismarkt Europa daalde de omzet met 18 procent naar 299 miljoen euro. In de Asia Pacific-regio nam de omzet juist toe met 36 procent naar een bedrag van 36 procent.

Verdeeld over de diverse distributiekanalen was de grootste daling te zien bij de fysieke winkels van de groep, hier daalde de omzet met 28 procent. In het eigen online kanaal steeg de omzet in het kwartaal juist met 68 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De omzet in de wholesale lag maar 1 procent lager en de inkomsten uit licenties lagen 5 procent hoger in het kwartaal. Al met al schrijft Hugo Boss AG de impact te voelen van de verlengde lockdowns in Europa in de resultaten.

Hugo Boss AG kent twee merken in het portfolio, Hugo en Boss. Boss is verantwoordelijk voor het gros van de omzet van de groep, namelijk 422 miljoen euro. Het merk Hugo behaalde een omzet van 76 miljoen euro door een daling van 8 procent. Bij beide merken werd geprofiteerd van de betere verkoop van casual stijlen, maar nam de verkoop van formalwear af.

Beeld: Boss Fall / Winter 2020 via Hugo Boss