Europese mode-industrie reageert op dreigende ‘Groenland-heffingen’

De Europese mode-industrie heeft al te maken met snelle geopolitieke verschuivingen, dreigende regelgeving en onvoorspelbaarheid van het milieu. Alsof dat nog niet genoeg is, voegde de Amerikaanse president Donald Trump dit weekend nog een probleem toe. Acht landen die de soevereiniteit van Groenland steunen - Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Noorwegen, Zweden en het Verenigd Koninkrijk - krijgen vanaf 1 februari te maken met een extra heffing van tien procent op “alle goederen”. Deze heffing wordt op 1 juni verhoogd naar 25 procent.

De mode-industrie reageert met een mix van alarm en strategische uitputting. Sommige directieleden wachten op een nieuw TACO-moment (Trump Always Chickens Out) en een daaropvolgende ommekeer. Anderen hopen op een gunstige uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof over de wettigheid van de heffing. Retailers waarschuwen voor een onmiddellijke prijsstijging van tien tot vijftien procent op Europese importproducten zoals Frans leer, Italiaanse zijde of Britse wol.

Reacties uit de industrie: tussen afwachten en bezorgdheid

“Hoewel luxegiganten misschien een nieuwe seismische verschuiving kunnen doorstaan, bestaat de vrees dat kleinere onafhankelijke ontwerpers het niet zullen overleven. Aspiratieve shoppers zullen naar verwachting worden buitengesloten door de prijs,” aldus Helen Brocklebank, CEO van Walpole, het officiële Britse orgaan voor luxegoederen, volgens The Guardian.

“Deze heffingen zullen een extra last zijn voor bedrijven in ons hele land. Het gebruik van heffingen tegen bondgenoten is volkomen verkeerd,” verklaarde de Britse premier Keir Starmer, gevraagd naar het sentiment van Britse erfgoedmerken en de Britse luxesector, volgens Yahoo News.

“Europese ontwerpers zouden uiteindelijk voornamelijk in Europa kunnen verkopen; Amerikaanse ontwerpers voornamelijk in Amerika. Dit zou de industrie vijftig jaar terug in de tijd kunnen zetten,” zei industrieanalist en CEO van Tomorrow London Limited, Stefano Martinetto, in een reactie op de mogelijke volledige ineenstorting van de trans-Atlantische modehandel, volgens The Guardian.

Hoe passen luxegroepen zich aan?

Luxegigant LVMH kiest voor een voorzichtige, gelaagde aanpak vanwege zijn blootstelling van 23 procent van de omzet aan de Amerikaanse markt. Volgens analisten van Morgan Stanley heeft LVMH doorgaans een sterke prijsonderhandelingspositie. Toch kan het luxeconglomeraat, thuisbasis van merken als Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi en Bulgari, deze heffingen slechts gedeeltelijk compenseren. In lijn met de vrees van Brocklebank, bestaat het risico dat consumenten met een middeninkomen (aspiratieve consumenten), die al door de inflatie zijn getroffen, onder druk komen te staan.

Gedurende januari heeft LVMH met spoed zendingen lederwaren en parfums naar Amerikaanse magazijnen gestuurd om de deadline van 1 februari te halen. Experts suggereren dat er tegen het einde van het eerste kwartaal selectieve prijsverhogingen van acht tot twaalf procent kunnen zijn op kernartikelen zoals de Louis Vuitton Speedy of de Dior Lady Bag.

De Franse luxegroep Kering, eigenaar van merken als Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga en Bottega Veneta, bevindt zich in een kwetsbaardere positie nu het werkt aan de ommekeer van het merk Gucci. In tegenstelling tot LVMH zal Kering waarschijnlijk een deel van de heffingskosten absorberen in plaats van deze honderd procent door te berekenen aan de consument. De vrees is dat een prijspiek het herstel van Gucci zou kunnen vertragen.

De luxegigant overweegt naar verluidt de wereldwijde prijzen te harmoniseren. Dit betekent een lichte prijsverhoging in Europa en Azië, terwijl de stijgingen in de Verenigde Staten gematigd blijven. Hiermee wil het bedrijf voorkomen dat Amerikaanse toeristen al hun aankopen in Europese metropolen doen om de door heffingen opgedreven binnenlandse prijzen te vermijden.

Het Franse luxemerk Hermès heeft aangegeven de volledige kosten van de heffingen waarschijnlijk direct door te berekenen aan zijn Amerikaanse klanten en rekent erop dat zeer vermogende particulieren op de wachtlijst voor Kelly- en Birkin-tassen een ‘Groenland-toeslag’ van tien tot 25 procent zullen accepteren.

Veel CEO's van luxemerken zijn momenteel op het World Economic Forum in Davos. Ze proberen te lobbyen voor een ‘luxe-uitzondering’, vergelijkbaar met die in eerdere handelsgeschillen. Als er echter op 1 februari geen akkoord is, zal de eerste golf van prijsverhogingen waarschijnlijk halverwege de maand op Amerikaanse e-commercesites verschijnen.

Wat betekent dit voor Amerikaanse merken?

Gezien het feit dat de Europese Unie momenteel een ‘oog om oog, tand om tand’-escalatie voorstaat en haar gebruikelijke diplomatieke terughoudendheid laat varen, zou een daaropvolgende ‘handelsbazooka’ kunnen betekenen dat de EU terugslaat met een pakket maatregelen gericht op in de Verenigde Staten gemaakte kleding en denim. Dit zou iconische Amerikaanse merken zoals Nike, Ralph Lauren en Levi Strauss treffen.

Indien ingevoerd, zouden Amerikaanse merken hun Europese retailprijzen vrijwel van de ene op de andere dag met vijftien tot twintig procent kunnen zien stijgen. Dit zou waarschijnlijk leiden tot een omleidingsstrategie, waarbij ze proberen goederen te verschepen via niet-getroffen EU-landen zoals Spanje of Italië.