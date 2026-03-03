Europese mode ziet ‘zwarte maandag’ op de beurs door oorlog in Iran

De Europese mode-industrie houdt haar adem in, in afwachting van de ontwikkelingen op de markten en de aandelenkoersen na het uitbreken van het nieuwe gewapende conflict tussen de Verenigde Staten en Israël tegen Iran. Deze oorlog veroorzaakt instabiliteit in de Perzische Golfregio. De onzekerheden die sinds afgelopen zaterdag heersen, hebben zich deze maandag naar de markten verplaatst.

Specifiek voor de mode-industrie lijkt de koersontwikkeling van de grote, wereldwijd beursgenoteerde bedrijven op maandag 2 maart een duidelijke indicatie te geven van de verwachte economische gevolgen van het conflict in de Golfregio, per geografisch gebied. Aan de ene kant is er de Europese mode, waar bedrijven te maken kregen met koersdalingen van vier tot meer dan zes procent tijdens de handelsdag. Aan de andere kant lijkt de Amerikaanse mode-industrie geen noemenswaardige impact op haar activiteiten te verwachten als gevolg van de oorlog in Iran.

De oorzaak van dit verschil in prestaties tussen de modebedrijven aan beide kanten van de Atlantische Oceaan ligt in de commerciële spanningen die de instabiliteit in de Golfregio veroorzaakt voor de toeleveringsketens van de sector. Deze toeleveringsnetwerken worden beïnvloed, zoals duidelijk blijkt uit de beslissing van logistiek bedrijf Maersk om zijn schepen om te leiden van de Straat van Hormuz en het Suezkanaal naar Kaap de Goede Hoop. Dit heeft gevolgen voor zendingen vanuit Azië en India met als bestemming het Midden-Oosten, het Middellandse Zeegebied en de oostkust van de Verenigde Staten. De Verenigde Staten lijken echter afgeschermd te blijven van de onrust in de Golf, dankzij hun leger en dat van Israël, en profiteren van hun ‘bicontinentale bescherming’. Dit geostrategische voordeel, in combinatie met de toenemende productie dicht bij huis door Amerikaanse bedrijven en de (semi-)onafhankelijkheid van olie uit de Golfstaten, stelt de grote Noord-Amerikaanse modemerken in staat de gevolgen van dit conflict te beperken. Bovendien heeft het conflict geen invloed op de zeeroutes die het land via de Stille Oceaan verbinden met productiecentra in Azië.

Van een vlakke sluiting voor de Amerikaanse Tapestry, On en Gap, tot de daling van 6,23 procent voor Puma

Een nadere blik op de impact van het conflict in Iran op de aandelenkoersen van grote modebedrijven toont een wisselend beeld tijdens de handelsdag van afgelopen maandag. Het spectrum varieerde van een lichte stijging voor het Amerikaanse Tapestry (plus 0,61 procent) tot een scherpe daling voor het Duitse Puma (min 6,23 procent). Opvallende gevallen daartussenin waren het Zwitserse On (plus 0,60 procent), dat ondanks zijn Zwitserse oorsprong in de Verenigde Staten is genoteerd en nagenoeg onveranderd sloot. Verder waren er dalingen voor de Spaanse bedrijven Puig (min 4,09 procent) en Inditex (min 4,78 procent), en de Franse concerns Hermès (min vier procent), LVMH (min 4,34 procent) en Kering (min vijf procent). Ook Capri Holdings (min 5,07 procent) daalde; dit Amerikaanse bedrijf kende de grootste koersdaling aan Amerikaanse zijde vanwege zijn specifieke blootstelling aan de Europese en Aziatische markten.

Beursontwikkeling van de belangrijkste beursgenoteerde modebedrijven op 2 maart 2026 Tapestry, 155,47 - 156,42 dollar (plus 0,61 procent)

On Holding, 46,48 - 46,76 dollar (plus 0,60 procent)

Gap, 28,04 - 28,15 dollar (plus 0,39 procent)

Nike, 61,77 - 61,01 dollar (min 1,23 procent)

Prada, 43,68 - 43,10 Hongkongse dollar (min 1,32 procent)

H&M, 192,70 - 185,50 Zweedse kroon (min 3,73 procent)

Hermès, 2.049 - 1.967 euro (min vier procent)

Salvatore Ferragamo, 6,75 - 6,48 euro (min vier procent)

Puig, 16,36 - 15,69 euro (min 4,09 procent)

Adidas, 158,20 - 151,35 euro (min 4,33 procent)

Burberry, 1.163 - 1.112,50 pence (min 4,34 procent)

LVMH, 544,10 - 520,50 euro (min 4,34 procent)

Fast Retailing (Uniqlo), 67.750 - 64.770 euro (min 4,39 procent)

Zalando, 20,75 - 19,83 euro (min 4,43 procent)

Inditex, 56,82 - 54,10 euro (min 4,78 procent)

Kering, 285,90 - 271,50 euro (min vijf procent)

Capri Holdings 20,51 - 19,47 dollar (min 5,07 procent)

Richemont, 157,25 - 148,25 Zwitserse frank (min 5,72 procent)

Puma, 23,76 - 22,28 euro (min 6,23 procent)