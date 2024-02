Europese retailers vragen om actie situatie Rode Zee

De situatie op de Rode Zee heeft per direct actie nodig, zo is Europese retailorganisatie EuroCommerce van mening. De organisatie heeft een brief geschreven naar de Europese Unie in de hoop actie te bewerkstelligen.

EuroCommerce is zeer bezorgd over de continue aanvallen op vrachtschepen op de Rode Zee. Houthi-rebellen voeren sinds begin december aanvallen uit op schepen. De route via de Rode Zee en door het Suez-kanaal wordt vaak gebruikt om producten van Azië naar Europa te verschepen. Veel van deze schepen varen nu via de zuidelijke punt van Afrika om de aanvallen te vermijden.

EuroCommerce geeft aan dat het omvaren zeker twee tot drie weken extra kost en dat ook de kosten voor brandstof, verzekering en personeelskosten hierdoor stijgen. Daarnaast zorgt het omvaren van schepen dat havens vol liggen, er tekort is aan materiaal en dat de transportkosten ook nog stijgen. Alternatieven voor transport zijn schaars, maar kosten ook meer en hebben een hogere CO2-uitstoot, aldus EuroCommerce.

De Europese Unie onderneemt wel al actie om de schepen te beschermen tegen de aanvallen, maar EuroCommerce wil dat deze initiatieven aanhouden zodat er veilig internationaal handel gedreven kan worden. Het benadrukt dat de EU en de diverse lidstaten verder gecoördineerde actie moeten ondernemen.