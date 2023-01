Europese textiel- en kledingindustrie in derde kwartaal 2022 afgekoeld

De omzet van de Europese textiel- en kledingindustrie is in het derde kwartaal van 2022 teruggelopen, zo blijkt uit cijfers van brancheorganisatie Euratex. De daling van de omzet was voornamelijk te zien in de kledingindustrie waar de omzet met 3,7 procent afnam. De omzet van de textielindustrie steeg nog wel met 0,9 procent.

Productie nam ook af in het derde kwartaal. Zo werd er 3,2 procent minder textiel geproduceerd en 4,2 procent minder kleding. De productieprijzen stegen echter wel met 2,5 en 1,7 procent in het kwartaal. De moeilijkere marktomstandigheden in het derde kwartaal worden door Euratex als reden voor de afkoeling genoemd. Deze marktomstandigheden begonnen in het derde kwartaal echt door te sijpelen naar de textiel- en kledingindustrie.

Opvallend is wel dat de import van kleding met 36,6 procent is gestegen in het kwartaal. De export van kleding vanuit de 27 EU-landen steeg met 14,7 procent. Binnen de Europese textielindustrie daalde zowel de import (min 1,4) als de export (min 8 procent).