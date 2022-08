Europese textielindustrie vraagt acute actie energiecrisis: "Toekomst industrie staat op het spel"

De Europese textielindustrie, vertegenwoordigd door brancheorganisatie Euratex, vraagt in een persbericht om actie om de energiecrisis op te lossen. De industrie is namelijk bang dat de toekomst van de textielbranche op het spel staat.

Euratex geeft in het bericht aan dat specifieke segmenten van de textielindustrie erg kwetsbaar zijn. Zo noemt het de industrie die synthetische en op cellulose gebaseerde vezels maakt als energie-intensieve industrieën. "Het verdwijnen van Europese vezelproducten heeft onmiddellijke gevolgen voor de textielindustrie en maatschappij in het algemeen." Ook het verven van textiel en het afwerken van items wordt als relatief energie-intensieve activiteiten gezien.

Euratex ziet graag dat in de Europese Unie een maximumprijs voor energie wordt gezet op 80 euro per megawatt uur. Ook ziet Euratex graag een steunmaatregel voor bedrijven zodat faillissementen voorkomen kunnen worden en ook de textielproductie niet weer buiten Europa verplaatst wordt. Euratex merkt op dat diverse landen op andere manieren de energiecrisis aanvliegen waardoor er fragmentatie ontstaat die de productieketen van de textielindustrie verder onder druk zet. "Maatregelen die een gelijk speelveld creëren op EU-niveau zijn zeer belangrijk."

De brancheorganisatie geeft in het persbericht aan dat de gestegen energieprijzen al gezorgd heeft dat de productiecapaciteit is teruggeschroefd en dat productie soms zelfs is stilgelegd. "Sluitingen en het verschuiven van productie naar buiten Europa worden voorspelt als deze situatie aanhoudt." Hierdoor zou Europa afhankelijker worden van externe leveranciers.