Even voorstellen: Dit is Kik, de Duitse textieldiscounter die groter wordt in Nederland

De Duitse textieldiscounter Kik ziet grote groeikansen in Nederland. Hoewel het bedrijf al sinds 2013 actief is in het land, lijkt Kik nu een opvallende opmars te maken door oude Blokker-panden over te willen nemen, zo blijkt uit gesprekken van de textieldiscounter met Nederlandse media. Wat u moet weten over Kik? FashionUnited duikt in het bedrijfsprofiel en stelt de textieldiscounter aan u voor.

5 Kik-feiten op een rij: Opgericht in 1994 Focus: Mode, huishoudelijke artikelen, decoratie Zo’n 4.200 vestigingen in 12 landen Doel: 5.000 winkel exploiteren in Europa Concurrentie in Nederland: Action, Wibra, Zeeman

Kik werd opgericht in het Duitse Düsseldorf en groeide uit tot een internationaal bedrijf. De Duitse onderneming, die wordt gezien als een textieldiscounter, biedt kleding aan voor dames, heren, kinderen en baby’s, maar verkoopt ook huishoudelijke artikelen, woningtextiel, speelgoed en meer. Kik heeft ruim 31.000 werknemers in dienst en ruim 4.200 vestigingen in Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië, Slovenië, Hongarije, Slowakije, Kroatië, Polen, Nederland, Italië, Roemenië, Bulgarije, Spanje en Portugal.

De Duitse textieldiscounter maakte in 2013 zijn intrede in de Nederlandse winkelstraat, maar lijkt zich de afgelopen jaren pas echt te ontwikkelen tot een serieuze concurrent voor Nederlandse discounters, zoals Action, Zeeman en Wibra. De Nederlandse expansie kwam in een versnelling in het jaar 2023 – toen het bedrijf twaalf winkels opende en nog eens vijftien winkelopeningen plande voor 2024. Kik heeft momenteel 71 vestigingen in Nederland, met ruim 600 medewerkers, zo meldt het bedrijf aan FashionUnited. Kik heeft vooral vestigingen in Midden-Nederland en het westen van het land. De Duitse textieldiscounter opende in 2024 ook zijn Nederlandse webwinkel.

Het failliete Blokker maakt ruimte voor andere ondernemers in de winkelstraat en wel op goed gelegen locaties – vaak in het stadscentrum of een winkelcentrum. Kik grijpt nu zijn kans en wil zoveel mogelijk oude Blokker-panden bemachtigen. De Duitse textieldiscounter stelde twee nieuwe expansiemanagers aan om de strijd aan te gaan met andere discounters die het ook op de panden hebben gemunt, zo schrijft het Financieele Dagblad.

Waar Kik zich wil vestigen? Het is in ieder geval belangrijk dat er genoeg ruimte is voor alle artikelen. Het bedrijf kijkt naar panden met een verkoopvloer tussen de 500 en 1.000 vierkante meter. Daarnaast moet de voorkant van de winkel zijn voorzien van een grote etalage en moet er ruimte zijn voor buitenverkoop onder een luifel, bijvoorbeeld. Verder stelt Kik eisen aan de ingang: het moet gelijkvloers zijn met een brede ingang en goed overzicht bieden. De Duitse textieldiscounter omringt zichzelf het liefst met warenhuizen, discounters, drogisterijen, speciaalzaken en lokale winkels. Het betekent niet dat Kik zijn intrede zal doen in alle winkels die voldoen aan deze eisen, want belangrijk is dat de standplaats minimaal 10.000 inwoners telt, zo blijkt uit het filiaalconcept.

Volgens het meest recente Kik-verslag uit FashionUnited’s Duitse archief boekte Kik Textilien und Non-Food GmbH in het jaar 2022 een aanzienlijke omzetgroei. Kik rapporteerde een groei van 23,6 procent, wat neerkwam op een omzet van 2,21 miljard euro. Bij de omzetgroei moet wel worden genoteerd dat Kik het jaar ervoor zwaar werd getroffen door de gevolgen van de coronacrisis. Over winstcijfers deed het bedrijf geen uitspraken. Volgens het FD draaide Kik in Nederland in zijn meest recente boekjaar een omzet van 50 miljoen en een verlies van drie miljoen euro, wat vergeleken met het jaar 2018 met zeven miljoen euro is gekrompen.

Editor's note: Dit artikel is aangepast op 17 februari om 14:50 uur. Kik meldde aan FashionUnited dat het inmiddels 71 vestigingen met 600 medewerkers heeft in Nederland. Deze informatie is toegevoegd aan het artikel.