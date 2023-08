Duitse textieldiscounter Kik versnelt Nederlandse expansie, tientallen extra winkels

Duitse textieldiscounter zet de expansie in Nederland voort. Alleen al dit jaar worden er twaalf winkels geopend, bevestigt David Philipoom, Managing Director van Kik in Nederland, telefonisch aan FashionUnited. Uit de potentiële gebieden waren meer locaties mogelijk geweest, maar het bedrijf had daar ook van afgezien om redenen als het huidige personeelstekort in de retailsector. Dit is echter niet het einde van het verhaal: er volgen nog minstens 15 winkels in 2024.

De volgende grote opening staat al gepland voor begin september in de winkelstraten van het Amsterdamse Osdorpplein. Maar er zijn ook openingen gepland in kleinere steden. Belangrijke kenmerken voor een nieuwe opening zijn ten minste 30.000 tot 40.000 inwoners in het gebied en een hoge frequentie. De retailer richt zich echter minder op dure winkelstraten. De focus ligt op winkelgebieden die kruidenierswaren en lifestyle-shopping aanbieden. Lokale concurrenten zoals Zeeman en Kruidvat kunnen zich ook in de buurt bevinden.

Kik introduceert nieuw winkelconcept in Nederland

Met de uitbreiding rolt het bedrijf ook een nieuw winkelconcept uit in Nederland. Dit zal worden toegepast in alle nieuwe winkels, maar ook in sommige winkels zoals die in Rotterdam en Amsterdam, die zijn gerenoveerd en uitgebreid.

Het concept is gebaseerd op het meer onder de aandacht brengen van het non-food segment, dat Kik naast kleding aanbiedt. Tot nu toe werd een groot deel van dit segment gepresenteerd op tafels, die nu zullen worden vervangen door hangende elementen. Dit is bedoeld om de verkoopruimte een meer gestructureerde uitstraling te geven en tegelijkertijd ruimte te besparen omdat de producten hangen. Daarnaast wil de retailer een klein deel van dit gebied aan de voorkant van de winkel presenteren met Home Decor om consumenten, van wie velen nog niet bekend zijn met Kik, inzicht te geven in het gehele assortiment, waar voorheen alleen kleding werd getoond, legt Philipoom uit.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.