Event: De top 10 actuele e-commerce uitdagingen omzetten in concurrentievoordelen

Wat zijn jouw grootste e-commerce uitdagingen? Novicell & Dynamicweb lossen ze op en helpen jou om ze om te zetten in concurrentievoordelen!

Het aantal digitale kopers groeit explosief en daarmee ook het aantal bedrijven dat producten online aanbiedt. Iedereen wilt meedoen aan deze 'trend'. Als je al aan e-commerce doet, dan weet je dat de concurrentie fel is. Er zijn dan ook winnaars en verliezers. Wil jij bij de winnaars horen? Dan is het belangrijk om jouw grootste uitdagingen zo snel mogelijk de baas te worden.

In 2021 zijn er wereldwijd zo'n 2,2 miljard digitale kopers - particuliere én zakelijke consumenten

Tijdens het event op 19 mei gaan we gezamenlijk stap voor stap de meest voorkomende uitdagingen tackelen. Zoals:

Het gat tussen online en offline dichten

Juiste, complete, relevante én consistente productinformatie via alle kanalen aanbieden

Meeliften op het succes van online marketplaces zoals Amazon en Bol.com

De juiste technologie kiezen

Het percentage verlaten winkelwagentjes verlagen

Klantloyaliteit koesteren en voeden

Personalisatie op schaal blijven verbeteren

Schrijf je hier in voor het live event op 19 mei om 15:00 uur.

Let op: Je kunt dit event zowel live in Amsterdam als online bijwonen. Kies een van de opties in het aanmeldformulier.