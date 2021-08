Expert in branded recommerce Trove haalt 77,5 miljoen dollar nieuw kapitaal op

Trove, een marktleider op het gebied van branded recommerce heeft in een nieuwe financieringsronde 77,5 miljoen dollar opgehaald. Omgerekend komt dit neer op 65,8 miljoen euro.

Trove helpt merken met hun recommere platformen. Trove is verantwoordelijk voor de technologie achter de marktplaatsen. Het bedrijf helpt onder andere Lululemon, Patagonia en Levi’s.

“De vraag van consumenten voor resale schiet omhoog en premium merken weten dat het noodzakelijk is om de touwtjes in handen te hebben rondom hun merk en dichtbij hun klanten te blijven door eigenaar te zijn van hun resale kanalen in plaats van dit uit te besteden aan een derde partij,” aldus Andy Ruben, CEO van Trove, in het persbericht. “We zijn verheugd om samen te werken met een groep prestigieuze investeerders om onze expansie te versnellen en meer merken en retailers in staat te stellen succesvolle resale kanalen op te zetten die helpen de band met hun klanten te verdiepen en hun milieu-impact te verminderen.”