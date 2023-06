Expertadvies: Social commerce is booming, zo pakt u het aan

Social commerce: sommigen hebben er vast weleens van gehoord, voor sommigen klinkt de term nieuw of spannend. Bij social commerce worden sociale media omgetoverd tot een marketplace waar consumenten de items gelijk kunnen aanschaffen. Het fenomeen heeft ondertussen Azië overgenomen en wint steeds meer terrein in Europa. Wat kunt u, als moderetailer, er precies mee? FashionUnited vraagt het aan Jorrit Steinz, oprichter en CEO van de Leidse scale-up ChannelEngine.

Het e-commercelandschap verandert continu en sociale media ontwikkelen zich tot marketplaces [platformen waarop meerdere leveranciers producten kunnen aanbieden, red.]. Om verwarring te voorkomen, is social commerce dus niet: een advertentie op sociale media waarbij een klik leidt naar de website van een merk of bedrijf. Bij social commerce wordt het bestelproces dus in de app afgerond. TikTok lanceerde in 2021 bijvoorbeeld TikTok Shop. Hiermee ging het zijn concurrent, Meta - het moederbedrijf van Facebook, Instagram etc., achterna. TikTok-gebruikers kunnen direct een item kopen die zij in de app tegenkomen. Daarnaast is er ‘live shopping’ waarbij gebruikers in de livestream artikelen kunnen kopen met soms exclusieve kortingen. Deze diensten zijn voor nu alleen beschikbaar in Azië, Amerika en het Verenigd Koninkrijk, maar zal volgens Steinz snel terrein winnen in Europa.

Onderzoeksbureau Accenture publiceerde in januari een rapport waarin wordt voorspeld dat de social commerce-markt tegen 2025 zal uitgroeien tot een markt van 1,2 biljoen dollar . Dat is omgerekend 1 biljoen euro. Dat is niet gek, want 44 procent van de wereldbevolking (zo’n 3,5 miljard mensen), maakt namelijk gebruik van sociale media. Gebruikers zijn gemiddeld 2,5 uur per dag zoet met het bekijken van foto’s en video’s op de platformen.

Expertadvies: Social commerce helpt bij benadering nieuwe doelgroep

TikTok en Instagram zijn volgens Steinz de twee platformen waarbij social commerce booming is. “Een aankoop is nu met één druk op de knop mogelijk. Je hoeft alleen op de button in de post of de livestream te klikken en je wordt direct doorgestuurd naar het aankoopscherm, op Instagram of TikTok.” Het zorgt er volgens hem voor dat de consument niet wordt afgeleid, omdat men niet wordt doorverwezen naar een externe website. Bovendien bereiken retailers een nieuwe doelgroep via deze kanalen, vertelt Steinz.

Er zijn verschillende soorten shoppers: de gerichte shopper, inspirerende shopper en impulsieve shopper. Die laatste twee zijn het meest gevoelig voor dit fenomeen en verschuiven hun online shop-zoektocht steeds meer naar sociale media, vertelt Steinz. “Vooral de ‘live commerce’ doet het heel goed. Dan kun je namelijk zien hoe een product écht is en kun je eventueel vragen stellen. Men toont hier voornamelijk producten die meer uitleg nodig hebben. Ik ken bijvoorbeeld een bedrijf die dat doet met tweedehands handtassen van designermerken. Ook producten uit de cosmeticabranche doen het erg goed.” De interactie is volgens de oprichter van de Leidse scale-up erg belangrijk. “Vooral voor jongeren. Zij zoeken vaak bevestiging en kunnen dat via deze weg makkelijk vinden.”

Uit het rapport van Accenture blijkt ook dat mensen producten en diensten willen aanschaffen op basis van aanbevelingen of inspiratie van mensen die ze vertrouwen. Dit kunnen vrienden en familie zijn, maar ook gemeenschappen of influencers. Wat voor producten wil men dan via social commerce kopen? Kleding, dit omvat namelijk achttien procent van de aandelen.

Tips om de markt van social commerce te betreden

Steinz is het eens met die bewering. “Het gehele mode-assortiment leent zich voor social commerce. De uitdaging ligt echter bij hoe je het gaat promoten. Men moet er wel genoeg aandacht aan besteden.” Bovendien is het gebruik van de juiste hashtags belangrijk en kunnen de juiste influencers u ook een goede richting in duwen.

Andere tips die Steinz meegeeft: Automatiseer het systeem. “Als je verkoopt via social commerce moet je ervoor zorgen dat je voorraad klopt en dat je bestelling goed wordt afgehandeld. Wanneer je dat niet doet, komt er veel tijd in te zitten en is het een teleurstelling voor de eindgebruiker wanneer een item bijvoorbeeld plots niet geleverd kan worden.” Daarnaast beveelt de oprichter van ChannelEngine aan om ‘gewoon te starten’. “Experimenteer met producten. In de mode- en beautywereld is ieder product geschikt voor social commerce.” Het is bovendien belangrijk om de juiste influencers te benaderen die een groot bereik hebben. Desalniettemin, moet een product duidelijk uitgelegd worden. “Valt het item groot of klein, van wat voor materiaal is het gemaakt, etc.”, legt hij uit. Als tip op de bedrijfsvloer geeft hij nog: voeg de afdelingen e-commerce, marketplace, social media en marketing samen. “Vaak zitten zij apart van elkaar, maar in dit project is het superbelangrijk om ze samen te brengen”, aldus Steinz.

Het lijkt er dus op dat sociale media in de toekomst zijn omgetoverd tot marketplaces die moderetailers helpen om een nieuwe doelgroep te bereiken. Steinz verwacht dat iedereen over vijf jaar wel gewend is aan het fenomeen. Denkt u erover na om social commerce te implementeren? Dan helpen bovenstaande tips u vast uit de voeten!