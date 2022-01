Markt voor social commerce groeit tot waarde van 1,2 biljoen dollar in 2025

Al jaren komt social commerce op, maar binnen de komende jaren zal de marktwaarde ervan flink stijgen, zo blijkt uit een nieuw rapport van onderzoeksbureau Accenture. Tegen 2025 zal social commerce uitgegroeid zijn tot een markt van 1,2 biljoen dollar, omgerekend 1 biljoen euro. Dit is een verdriedubbeling, zo meldt het rapport ‘Why shopping’s set for a social revolution’.

Voor wie nog niet bekend is met het fenomeen: social commerce is het kopen van producten via social media. Accenture omschrijft het specifiek als ‘de combinatie van een sociale ervaring met e-commerce transacties in een rechtlijnig pad naar een aankoop.’ Wat het niet is: een advertentie op social media waarbij een klik leidt naar de website van een merk of bedrijf.

Markt voor social commerce verdriedubbeld in 2025

Bij social commerce kan men bijvoorbeeld denken aan een influencer of een merk die hun content shoppable maakt. Het gaat hier dus om echte content en echte aanbevelingen waar anderen weer inspiratie uithalen. De afgelopen jaren maakte diverse social media waaronder Instagram, Pinterest en Youtube hun content shoppable waardoor de commerciële potentie voor deze kanalen nog groter werd. “Social commerce biedt iets radicaal anders dan traditionele e-commerce door het kopen en verkopen te verweven met het dagelijkse leven en met een echt gevoel van gemeenschap en verbinding. Het zal de manier waarop we winkelen veranderen - het biedt nieuwe kansen voor mensen om deel te nemen aan de wereldwijde economie als consumenten, makers, influencers en verkopers waardoor de kracht niet meer bij grote partijen ligt, maar bij kleine.” Volgens Accenture is social commerce iets wat dan ook geen enkel bedrijf kan negeren.

Uit het onderzoek van Accenture blijkt dat 44 procent de de wereldbevolking, een ruime 3,5 miljard mensen, gebruik maakt van social media. Gemiddeld spenderen gebruikers 2,5 uur per dag op sociale platformen. Het onderzoek stipt aan dat mensen producten en services willen aanschaffen op basis van aanbevelingen of inspiratie van mensen die ze vertrouwen. Dit kan familie en vrienden zijn, maar ook gemeenschappen of influencers. 63 procent van de ondervraagde deelnemers aan het onderzoek geeft aan dat ze zich virtueel verbonden voelen met vrienden en familie. Daarbij voelt 62 procent zich ook nauwer verbonden met hun vrienden en familie. 51 procent voelt dit bij directe buren en 44 procent voert zich nauwer verbonden met hun gemeenschap via virtuele ervaringen. Zeker tijdens de pandemie zijn mensen nog meer verbinding gaan zoeken via social media. De potentie voor social commerce wordt daardoor nog groter.

Naar verwachting zal social commerce goed zijn voor 16,7 procent van de totale omzet die behaald wordt uit e-commerce in 2025. De populairste voor aankopen en verkopen via social commerce is kleding, met een aandeel van 18 procent.