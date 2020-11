Experts vrezen ‘grote faillissementsgolf’ volgend jaar

Het aantal faillissementen zal flink gaan oplopen, denken experts. Dat meldt RTL Nieuws in een nieuwsbericht. Volgens de experts zal in het tweede kwartaal van volgend jaar een piek aan faillissementen optreden, dit blijkt uit de Bijzonder Beheer Barometer van accountantsorganisatie PwC en Universiteit Leiden.

Vooral in de horeca en cultuursector zal het aantal faillissementen het hoogst zijn, volgens de experts. Er zullen ook klappen vallen bij groothandels en de detailhandel. De piek zal optreden in de maanden april tot en met juni, denken de ondervraagde experts. Bijna een kwart hiervan denkt dat de piek in het derde kwartaal zal vallen.

De experts denken vooral dat de faillissementsgolf zal komen door het einde van (financiële) steun aan bedrijven vanuit de overheid. Eerder dit jaar zijn al veel faillissementen uitgesproken, over bijvoorbeeld Sissy Boy, Wibra België en de FNG Groep.

Beeld: Unsplash