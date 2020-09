Expresso en Claudia Sträter opnieuw verkocht: van NXT naar Van Uffelen

Claudia Sträter en Expresso zijn nog geen drie weken in de handen geweest van Nxt Fashion en alweer doorverkocht. De Nederlandse Van Uffelen Groep heeft de twee voormalige FNG-merken overgenomen, zo meldt de groep in een persbericht.

De merken zijn per vandaag, dinsdag 22 september overgenomen. De activiteiten van de twee merken zullen dus ook door de Van Uffelen Groep worden doorgezet. Nxt Fashion zal zich focussen op Miss Etam en Steps vanaf nu. Over Promiss - ook sinds 4 september in handen van Nxt Fashion - wordt niks gezegd in het persbericht.

Het doel van de overname door Van Uffelen, met 46 vestigingen actief in heel Nederland, is om Expresso en Claudia Sträter weer op te bouwen tot gerenommeerde en onderscheidende merken, aldus het persbericht. “Het zou zonde zijn als deze twee mooie Nederlandse merken verloren zouden gaan”, aldus Pieter Cox, directeur en eigenaar van de Van Uffelen Groep. “Niet alleen voor ons, maar voor heel veel collega-detaillisten dragen ze bij aan de diversiteit van het assortiment in combinatie met een goede prijs/kwaliteitsverhouding.”

Expresso en Claudia Sträter naar Van Uffelen

De merken Expresso en Claudia Sträter zullen los van de winkels van Van Uffelen blijven functioneren zo klinkt het in het bericht. “Zo houden ze hun eigen ziel en identiteit. Maar het is eerst zaak om te bouwen aan de organisatie van de twee merken, zodat die weer snel op orde is”, aldus Cox. De focus zal in eerste instantie liggen op het laten leveren van de najaarscollecties door de producenten van beide merken en het in productie geven van de voorjaarscollecties. De komende weken wordt geprobeerd om tot overeenstemming te komen met de verhuurders van de winkels onder de namen Expresso en Claudia Sträter. Van Uffelen geeft aan ervan uit te gaan minimaal 30 winkels open te kunnen houden en de banen van 175 medewerkers hierdoor te garanderen. “We zijn blij en trots dat we de twee prachtige merken onderdeel hebben kunnen maken van de Van Uffelen Groep”, benadrukt Cox. “Zij maken ons veelzijdiger en sterker.”

Nxt Fashion focust zich op Steps en Miss Etam, neemt afscheid van Claudia Sträter en Steps na drie weken

Opvallend is de stap van Nxt Fashion, een nieuw opgerichte bv, om nog geen drie weken na de overname van Miss Etam, Claudia Sträter, Expresso, Steps en Promiss al afscheid te nemen van twee merken. Ook valt het op dat het persbericht van Van Uffelen meldt dat Nxt zich focust op Steps en Miss Etam, maar Promiss nergens genoemd wordt.