Van Uffelen: “Plannen voor Claudia Sträter en Expresso beginnen helemaal opnieuw”

Een onverwachte twist: Claudia Sträter en Expresso zijn gisteren [overgenomen door de Nederlandse Van Uffelen Groep.](https://fashionunited.nl/nieuws/business/expresso-en-claudia-straeter-opnieuw-verkocht-van-nxt-naar-van-uffelen/2020092246773) De merken waren nog geen drie weken in handen van NXT Fashion voordat ze werden doorgekocht. Plannen voor de twee merken werden afgelopen vrijdag nog aangekondigd door NXT Fashion, maar Van Uffelen meldt nu telefonisch aan FashionUnited helemaal opnieuw te beginnen en niet de plannen van NXT Fashionover te nemen.

In de plannen van NXT werd Expresso het hardst getroffen, 15 winkels zouden sluiten. Bij Claudia Sträter zouden in het plan van NXT Fashion vijf winkels sluiten. “We beginnen helemaal opnieuw met de plannen,” zo vertelt een woordvoerder van Van Uffelen Groep telefonisch op woensdagochtend aan FashionUnited. Het bedrijf gaat om de tafel met de verhuurders van de winkelpanden van Expresso en Claudia Sträter in Nederland. Ook met de winkels die NXT Fashion al besloten had te sluiten. In totaal hoopt Van Uffelen 30 winkels open te houden en daarmee de baan van 175 medewerkers veilig te stellen.

Van Uffelen schuift plannen NXT voor Claudia Sträter en Expresso van tafel - begint opnieuw

De afgelopen jaren is Van Uffelen al vaker de overnamepartij geweest. Zo nam het uiteindelijk elf winkels van Houtbrox over in 2015, vier Piet Zoomers-winkels in 2017 en nam het dat zelfde jaar de noordelijke keten Schomaker Mannenmode over. In het verleden heeft het ook familiebedrijf Hamberg Mode overgenomen. Nog nooit eerder nam het een merk over. “Overnames staan sowieso niet bij ons op de planning. Het is meer als de situatie zich voordoet.” Van Uffelen geeft aan heel content te zijn met de overname. “Het zijn belangrijke merken in ons assortiment,” zo geeft de woordvoerder aan tijdens het telefonische gesprek. In het persbericht meldde de groep gisteren daarnaast dat het zonde zou zijn als de twee Nederlandse merken verloren zouden gaan.”

Over Van Uffelen Groep

Van Uffelen heeft in totaal 46 vestigingen verspreid over heel Nederland. Het bedrijf biedt mode aan voor dames, heren en kinderen. In het assortiment zitten merken zoals A Fish Named Fred, Expresso, Cars Jeans, Comma, Brax, Betty Barclay, Garcia, Gardeur, Gerry Weber, LTB, Maison Scotch, Lyle & Scott, No Excess, Name It en State of Art.