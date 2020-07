Extra coronamaatregelen in Antwerpen, advies om weg te blijven uit de regio

De provincie Antwerpen heeft extra maatregelen ingesteld om de verdere verspreiding van het coronavirus in de regio tegen te gaan. Dat is te lezen in nationale media, waaronder De Standaard. Zo is er een avondklok ingesteld, zijn mondneusmaskers verplicht op alle openbare plaatsen, en gelden voor zowel markten als winkels de regels: kom alleen, niet funshoppen, en een bezoek duurt maximaal dertig minuten.

De meest opvallende maatregel is wellicht de avondklok. Tussen 23.30 en 6.00 moet iedereen in de provincie Antwerpen thuisblijven, tenzij het noodzakelijk is om zich buiten te begeven, bijvoorbeeld voor werk. Waar mogelijk moeten Antwerpenaren thuiswerken.

Mondneusmaskers zijn in de provincie Antwerpen niet alleen in winkelgebieden, horeca en publieke gebouwen verplicht, zoals elders in België, maar in alle openbare plaatsen - en op alle plaatsen waar de de fysieke afstand van 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd. Kinderen jonger dan twaalf jaar hoeven geen mondneusmasker te dragen.

Cathy Berx, provinciegouverneur van Antwerpen, verzoekt iedereen om ‘alsjeblieft niet naar Antwerpen te komen in het belang van uw eigen gezondheid en die van allen die u dierbaar zijn,’ zo is in De Standaard te lezen. Ook vraagt ze Antwerpenaren met klem om in Antwerpen te blijven.

De maatregelen volgen op een sterke stijging van het aantal coronabesmettingen in de Belgische stad. De regels blijven in elk geval vier weken geldig.