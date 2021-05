'Extra regels dwarsbomen TVL voor grote Nederlandse bedrijven'

Grote Nederlandse bedrijven worden gedupeerd door de extra regels voor het aanvragen van de TVL-regeling, zo meldt brancheorganisatie INretail in een persbericht. De regeling voor een vergoeding van de vaste lasten is sinds kort opgesteld voor grote Nederlandse bedrijven.

“We knokken voor passende vergoedingen voor alle door corona getroffen kleine èn grote bedrijven. Nu krijgen ondernemingen die niet aan dertig procent omzetverlies op concernniveau komen helemaal niets. Dit groepsniveau-criterium heeft het ministerie van Economische Zaken geïntroduceerd. Het geldt niet voor de NOW-steun van het ministerie van SZW, waar per werkmaatschappij het omzetverlies berekend mag worden. Dat is veel realistischer,” aldus INretail-directeur Udo Delfgou.

INretail pleit voor meer uniformiteit door de NOW-methode aan te houden. “Dan worden veel meer ondernemingen echt geholpen. Dat is keihard nodig, want na meer dan vier maanden zijn de winkels weliswaar weer open, maar nog steeds dreigt een kaalslag in de winkelstraten en het verlies van vele duizenden banen.”

Eerder deze week werd al duidelijk dat het loket voor de TVL-regeling pas halverwege juni open gaat, vanwege aanpassingen in het systeem. Dit betekent voor veel bedrijven dat ze pas op zijn vroegst begin juli een vergoeding ontvangen.