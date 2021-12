Eyewish en GrandOptical winkels verkocht

De overname van GrandVision door EssilorLuxottica is een stap dichterbij. 142 Nederlandse Eyewish winkels en 35 Belgische GrandOptical winkels worden verkocht aan de Optic Retail International Group BENE (Orig Bene), onderdeel van de Oostenrijkse groep MPG Austria, zo maken de brillengiganten bekend in een persbericht.

EssilorLuxottica en GrandVision verkopen winkels aan ORIG BENE

Naar verwachting is de deal in het eerste kwartaal van 2022 rond. Hoeveel geld er met de verkoop van Eyewish en GrandOptical gemoeid is, is niet bekendgemaakt. Volgens ANP gaat ook het personeel dat in deze filialen werkt, mee naar de nieuwe eigenaar, al wordt dat in het persbericht niet gedeeld.

De verkoop van Eyewish (zowel de merknaam als de 142 winkels) en de verkoop van GrandOptical (de 35 winkels, niet de merknaam) waren voorwaarden die de Europese Commissie had gesteld voor de deal tussen de twee brillengiganten . In Italië moesten eveneens 172 winkels worden verkocht van onder andere de VistaSi. Dat werd vorige week bevestigd .

MPG, dat eigenaar is van het merk Robert La Roche en optiekketen Hallman, heeft meer dan 1500 medewerkers. Hallman heeft 110 winkels in Duitsland en Denemarken.