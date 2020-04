Fabrieken in Italië weer open vanaf 4 mei, retailers vanaf 18 mei

In Italië mogen fabrieken vanaf 4 mei weer open. Ook bouwbedrijven en een aantal groothandelaren mogen weer aan de slag. Dat verkondigde de Italiaanse premier Giuseppe Conte afgelopen zondag tijdens een persconferentie. De heropening van deze grote bedrijven is een van de eerste stappen die genomen worden in de afbouw van de zeven weken durende coronavirus-lockdown in het land. Ook de volgende stappen werden al aangekondigd: vanaf 18 mei mogen retailers, musea en bibliotheken weer open, vanaf 1 juni de horeca.

De afbouw van de Italiaanse lockdown is hard nodig om de Italiaanse economie te stimuleren. Deze heeft zwaar te lijden onder de coronacrisis. Tegelijkertijd moet de regering zorgen dat er geen tweede golf van besmettingen plaatsvindt. “We verwachten een complexe uitdaging,” aldus premier Conte. “We moeten met het virus leven en zullen elke mogelijke voorzorgsmaatregel moeten nemen.” In de persconferentie vroeg Conte de Italianen om tijdens de afbouw van de lockdown ten minste een meter afstand tot elkaar te blijven bewaren.

Modebedrijven zullen evengoed blij zijn met het bericht. Veel internationale modemerken hebben fabrieken in Italië. Zo is 88 procent van de productiefaciliteiten van luxeconglomeraat Kering in Italië gevestigd. Luxegroep LVMH heeft er 30 fabrieken.