Failissementen onder bedrijven met coronasteun lopen op, ondernemers vragen om actie

Bijna de helft van de failissementen in het eerste kwartaal van 2022 was bij bedrijven die coronasteun kregen, dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek.

Onder de in totaal 44 procent van de failliete ondernemingen die corona-steun kregen, was uitstel van belastingbetaling de meest gebruikte maatregel. 39 procent van de failliete bedrijven had eind vorig jaar nog belastingbetaling openstaan als gevolg van deze regeling. Eind 2022 stond hiermee nog 59 miljoen euro aan belastinggeld open. Het is echter onduidelijk in hoeverre er in 2022 nog belasting terugbetalingen zijn gedaan, of dat de failliet verklaarde bedrijven nog in staat zullen zijn om hun schulden te betalen, aldus het CBS.

Daarnaast ontving bijna tien procent in de tweede helft van 2021 NOW loonsubsidie. Ruim vijf procent ontving tegemoetkoming op vaste lasten door middel van de TVL-steun, zo deelt het CBS.

Het aantal failissmenten hiermee nog steeds laag in vergelijking met voor- en aan de start van de coronacrisis. Wel lopen deze nu voor het eerst weer langzaam op, zo deelt CBS-onderzoeker Marjolijn Jaarsma mee aan RTL Z.

Ondernemersorganisaties pleiten voor meer landelijke en lokale steun

Ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW addresseerden in samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) op 28 april een brief aan de Tweede Kamer waarin werd opgeroepen tot betere landelijk en lokale ondersteuning voor ondernemers met coronaschulden, zo meldt MKB-Nederland op hun website. 12 mei debatteert de Tweede Kamer met ministers Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat), Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Kaag (Financiën) over het coronavirus.

De belangengroepen leggen hier nadruk op de financiële druk die ontstaat door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, die de coronacrisis direct opvolgde. Dit zou ondernemers belemmeren in de mogelijkheden om ‘hun liquiditeits- en solvabiliteitsproblemen op te lossen en voert de schulden juist verder op’, aldus MKB.

Zij pleiten hierbij onder andere voor mogelijkheid tot meer maatwerk in terugbetalingen, waarbij termijnverlenging een optie zou moeten zijn voor ondernemingen die faillissement riskeren. Ook versnelde BTW-teruggave door de Belastingdienst en tot een oplossing voor eventueel pensioenverlies als gevolg van faillissement worden geopperd als financiële rechten voor ondernemers.

Daarnaast wordt de Tweede Kamer gevraagd gemeenten meer middelen toe te kennen om schulden bij ondernemers te voorkomen en aan te pakken. Hiervoor worden eerstelijnsloketten voorgesteld waar ondernemers hun schulden kunnen laten vaststellen, de levensvatbaarheid van hun bedrijf kunnen toetsen of zogenoemde ‘hulpverleningsroutes’ geadviseerd kunnen krijgen.