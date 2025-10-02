Failliet modemerk Closed heeft nieuwe eigenaar
Het failliete Duitse modemerk Closed is voorlopig gered. Donderdag kondigt het bedrijf het succesvolle einde aan van de bijna twee maanden durende zoektocht naar investeerders.
De nieuwe eigenaren van Closed zijn de ondernemersfamilie Böck, tevens eigenaar van kledingaanbieder Marc O'Polo, en de ervaren manager Dieter Holzer. Het hoofdkantoor van Closed blijft ook in de toekomst in Hamburg, zo staat in een verklaring.
Meer details over het verloop van het investeerdersproces en de toekomst van Closed worden maandag bekendgemaakt tijdens een persgesprek. Hieraan nemen de nieuwe eigenaren en curator Stefan Denkhaus deel.
Dit bericht wordt aangevuld.
Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.
FashionUnited gebruikt AI taaltools om het vertalen van (nieuws)artikelen te versnellen en de vertalingen te proeflezen om het eindresultaat te verbeteren. Dit bespaart onze menselijke journalisten tijd die ze kunnen besteden aan onderzoek en het schrijven van eigen artikelen. Artikelen die met behulp van AI zijn vertaald, worden gecontroleerd en geredigeerd door een menselijke bureauredacteur voordat ze online gaan. Als je vragen of opmerkingen hebt over dit proces, stuur dan een e-mail naar info@fashionunited.com.
OF LOG IN MET