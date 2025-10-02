Failliet modemerk Closed heeft nieuwe eigenaar

Het failliete Duitse modemerk Closed is voorlopig gered. Donderdag kondigt het bedrijf het succesvolle einde aan van de bijna twee maanden durende zoektocht naar investeerders.

De nieuwe eigenaren van Closed zijn de ondernemersfamilie Böck, tevens eigenaar van kledingaanbieder Marc O'Polo, en de ervaren manager Dieter Holzer. Het hoofdkantoor van Closed blijft ook in de toekomst in Hamburg, zo staat in een verklaring.

Meer details over het verloop van het investeerdersproces en de toekomst van Closed worden maandag bekendgemaakt tijdens een persgesprek. Hieraan nemen de nieuwe eigenaren en curator Stefan Denkhaus deel.

Dit bericht wordt aangevuld.