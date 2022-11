Failliete webshop Tom gaat verder als Foris

De Nederlandse webshop Tom ging in afgelopen zomer failliet, maar maakt nu toch een doorstart. Het e-commercebedrijf gaat verder onder de naam Foris, zo meldt het via Facebook. Foris richt zich op de verkoop van alledaagse kleding en sportuitrusting, evenals fietsen, speelgoed en huis- en tuinproducten. Foris is Latijn voor ‘buiten’.

Tom ging in juli failliet als gevolg van problemen in de toeleveringsketen. Haperende bevoorrading maakte het onmogelijk voor Tom om uitstaande leningen terug te betalen, waardoor het bedrijf over de kop ging. Destijds werd al bekend gemaakt dat er op een doorstart zou worden ingezet.

Tom werd in 2005 opgericht als fietsenwinkel en richtte zich daarna al snel op online verkoop. Het bedrijf groeide uit tot een concern met veertien webwinkels en zeshonderd medewerkers. De doorstart werd met nog circa zestig medewerkers ingezet, meldt het Eindhovens Dagblad. Financier achter de doorstart is EuroZaken.