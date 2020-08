Faillissement Ecoalf Netherlands betreft alleen Amsterdamse winkel

Alleen de Amsterdamse winkel van het Spaanse merk Ecoalf is betrokken bij het faillissement van Ecoalf Netherlands B.V. Dit meldt Sjoerd Wilmans van Agency0031, de agent van het merk in Nederland. Ecoalf Netherlands B.V. werd op 4 augustus door de rechtbank in Amsterdam failliet verklaard.

“Vanwege de trage start [van de winkel, red.] en met name corona was het onverstandig om de winkel aan te houden,” zo meldt Wilmans schriftelijk aan FashionUnited. “De aanloopkosten zouden nog wel even aanhouden en deze kunnen beter elders worden ingezet.” Het faillissement heeft geen effect op de overige activiteiten van Ecoalf. Wilmans benadrukt dat het merk nog steeds hard groeit, ook in Nederland.

Het Spaanse merk Ecoalf opende vorig jaar de allereerste flagshipwinkel in Nederland. Het merk vestigde zich in Amsterdam in de Negen Straatjes.

In een mail van Ecoalf aan de wholesaleklanten, ingezien door FashionUnited, benadrukt het bedrijf te geloven in de Benelux markt. Het meldt dat het bedrijf in de komende jaren zeker terugkomt met een nieuwe winkel.