Faillissement uitgesproken over Goose Craft B.V.

Het faillissement is uitgesproken over Goose Craft B.V., zo blijkt uit het centraal insolventieregister. Vorige week meldde het merk zelf al dat het een faillissement had aangevraagd en deze naar verwachting op dinsdag 28 februari uitgesproken zou worden.

De aanleiding voor het faillissement zijn de dalende omzet en stijgende kosten. “De impact van deze twee factoren is zo sterk gebleken dat een faillissement helaas onafwendbaar is geworden,” aldus het statement van het merk. Het bedrijf zou wel openstaan voor een doorstart, maar of dit gerealiseerd wordt, is aan de curator. De heer N.E.E Bobbert is aangesteld als curator in de zaak, zo blijkt uit het insolventieregister.

Goosecraft werd in 2006 opgericht en begon met een leercollectie. Door de jaren heen is het merk uitgebreid naar een volledige lifestylecollectie.