Faillissement voor kindermodeketen Amazingkids Kinderkleding B.V.

Amazingkids Kinderkleding B.V. is op 15 februari failliet verklaard door de rechtbank in Noord-Holland, zo blijkt uit het openbare insolventieregister. Meneer S.F. Coelingh Bennink van Visie Advocaten is aangesteld als curator.

Als reden van het faillissement wordt gegeven: “Twee jaar schade van de coronacrisis, marges die onder druk staan en een terugvallende online omzet na de uitbraak van de oorlog in Oekraïne werd het bedrijf teveel”, meldde de curator aan Textilia.

De website van de kindermodeketen is al uit de lucht en de winkels zijn gesloten. De kindermodeketen verkocht diverse merken als Ninni-Vi, Vingino, Retour, Bellaire, Barts en Noppies.

Amazingkids werd in 2004 opgericht en startte als een online winkel. In 2005 opende de eerste winkel in het Noord-Hollandse Anna Paulowna. Daarna opende het bedrijf diverse winkels in onder andere Goes, Baarn, Schagen, Hoogezand en Veenendaal. Amazingkids bleef niet alleen binnen de Nederlandse grenzen, het had ook twee winkels in Duitsland.

FashionUnited zocht contact met de curator, maar was op dat moment niet beschikbaar.