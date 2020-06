‘Faillissementen in Nederland zullen in 2020 met 36 procent stijgen’

Ondanks de overheidsmaatregelen verwacht kredietverzekeraar Coface dat de faillissementen in Nederland flink zullen toenemen. Dit blijkt uit de Coface Barometer. Naar verwachting neemt het aantal faillissementen met 36 procent toe in 2020, zo meldt het bedrijf in een persbericht.

De reden hiervoor stoelt Coface op twee oorzaken. Als eerste is er de aanhoudende onzekerheid over het verloop van de pandemie waardoor het verwacht dat besparingen bij huishoudens toeneemt en bedrijven investeringen annulering. Daarnaast kampen bepaalde sectoren met ‘onherstelbare productieverliezen’. De overheids steunmaatregelen helpen volgens Coface maar in beperkte mate om de problemen van de bedrijven en consumenten op te lossen.

Nederland blijkt niet het hardste geraakt door de faillissementen als gekeken wordt naar het onderzoek van Coface. Opkomende economieën zoals Brazilië en Turkije zullen een stijging zien van 44 en 50 procent in faillissementen. De Verenigde Staten en Groot-Brittannië zullen met 43 en 37 procent ook nog voor Nederland vallen.

De zwaarst getroffen sectoren zijn tot nu toe de transport, de auto-industrie en de detailhandel.