‘Faillissementen stijgen in 2020 met 30 procent’

In 2020 zullen naar verwachting 30 procent meer bedrijven failliet gaan dan in 2019, zo verwacht kredietverzekeraar Coface. Ook in 2021 zullen de faillissementen dertig procent hoger liggen dan in 2019, zo meldt het bedrijf in een persbericht.

Het aantal faillissementen zal volgens het bedrijf stijgen naar ongeveer 4250 per jaar. Waardoor in 2020 en 2021 samen 8500 bedrijven failliet zullen gaan volgens de schets van Coface. De onzekerheid over de ontwikkeling van het coronavirus is de belangrijkste reden voor de economische terugval.

“De tegenslag van de coronacrisis zit momenteel nog verstopt in de Nederlandse economie,” aldus Edwin Busio, Managing Director van Coface Nederland, in het persbericht. “Overheidssteun heeft bedrijven gered, maar op termijn dwingen de gevolgen van het coronavirus de Nederlandse economie tot fundamentele hervormingen. In de aankomende jaren zal het bedrijfsleven een correctie doorvoeren, met banenverlies en faillissementen tot gevolg. De pijn moet een keer uit de markt. Achteraf zal ook blijken dat de crisis heeft geleid tot meer innovatie en een versnelde ontwikkeling van duurzaamheid, techniek, flexibilisering, klantgerichtheid, energie, etc.”

De economische situatie, weergeven door het mondiale BBP, zal in 2020 met 4,8 procent achteruit gaan. In 2021 verwacht de kredietverzekeraar echter een herstel van 4,4 procent. Toch zal het BBP van de Eurozone en de Verenigde Staten in 2021 3,5 en 2 punten lager liggen dan in 2019, aldus het persbericht.