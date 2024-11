Fair Wear Foundation helpt modemerken met mensenrechtenkwestiers dankzij nieuwe academie

De Fair Wear Foundation heeft de Human Rights Due Diligence Academy (HRDD) gelanceerd. Met dit online platform wil de non-profit organisatie kleding- en schoenenmerken helpen bij mensenrechtenkwesties.

Als onderdeel van de nieuwe wetgeving Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), ook wel bekend als de anti-wegkijkwet, moeten bedrijven hun productieketen onderzoeken. Wanneer zij tijdens het onderzoek misstanden tegenkomen, zijn zij verplicht dit te melden en het aan te pakken. De HRDD Academy helpt merken dus nu om aan hun verplichtingen te voldoen op het gebied van mensenrechten.

Op het interactieve platform kunnen bedrijven op hun eigen tempo meer leren, advies krijgen van experts, krijgen ze toegang tot diverse tools en zijn er mogelijkheden om samen te werken met andere bedrijven die gebruik maken van het platform. Het platform is echter niet gratis, bedrijven kunnen kiezen voor verschillende niveaus van toegang. Aan elk van deze niveaus hangt ook een ander prijskaartje.

“De HRDD Academy biedt merken de duidelijkheid die ze nodig hebben om aan hun mensenrechtenverplichtingen te voldoen”, zo meldt Lara Wolters, voormalig europarlementariër die zich inzette voor de nieuwe wetgeving in de EU, in het persbericht. “Met de nieuwe wetgeving geven we bedrijven een duidelijk pad om te volgen, waardoor het voor hen makkelijker wordt om zich aan te passen aan ethische praktijken en tegelijkertijd concurrerend te blijven. De Academy is een essentieel hulpmiddel om deze idealen om te zetten in praktische, haalbare resultaten.”