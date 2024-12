Fair Wear Foundation voltooit OECD’s assessment als eerste in de mode-industrie

Fair Wear Foundation heeft OECD’s (Organisation for Economic Co-operation and Development) afstemmingsbeoordeling van initiatieven van de industrie op het gebied van due diligence in de kleding- en schoenenindustrie voltooid. De non-profitorganisatie is naar eigen zeggen tot nu toe de enige organisatie in de kledingindustrie die volledig is beoordeeld op de normen en de implementatie. De organisatie werd na de implementatie opnieuw beoordeeld op de normen.

De OECD voerde een eerste volledige beoordeling uit tussen 2020 en 2022. In 2024 werden de bevindingen opnieuw getoetst en beoordeeld.

OECD bundelde het assessment in een document van 53 pagina’s. Het document zoomt in op alle stappen die de Fair Wear Foundation heeft genomen. De algemene resultaten van de non-profitorganisatie laten zien dat er veel moeite is gedaan om de productieketen te verbeteren. Zo is 67 procent van de herziene standaarden na het assessment volledig afgestemd op de gestelde due diligence-standaarden van OECD. Zo’n 33 procent voldoet deels aan de afgestemde criteria.

“We zijn blij te kunnen aankondigen dat we de beoordeling van de afstemming van initiatieven van de sector voor due diligence in de kleding- en schoenensector door de OECD hebben afgerond. De lancering van het eindrapport is de afsluiting van een rigoureus proces waarin veel verbeteringen en uitdagingen aan bod zijn gekomen. De beoordeling, die deel uitmaakt van het proefproject van de OECD, is van onschatbare waarde geweest voor het methodologieproces van de OECD en voor ons voortdurende due diligence-traject. We zijn de OECD bijzonder dankbaar voor hun voortdurende steun tijdens dit proces en zijn blij met het resultaat”, aldus Fair Wear Foundation op haar website.