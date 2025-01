Familiebedrijf en kinderschoenenmerk Jochie & Freaks gaat stoppen

Familiebedrijf Jochie International, dat het kinderschoenenmerk Jochie & Freaks runt, neemt na 75 jaar afscheid. Joyce Aarts, de derde generatie aan het roer van het bedrijf, deelt in een persbericht dat de voorjaarscollectie van 2025 de laatste collectie zal zijn die in de winkels verschijnt.

Het familiebedrijf is verweven in Aarts leven en dat van haar familie. “Mijn opa legde in 1951 het fundament met zijn visie en harde werk. Daarna namen mijn ouders het over en bouwden ze verder aan dit prachtige merk”, schrijft ze. Vijftien jaar geleden kwam Aart als derde generatie aan het roer te staan. “Met liefde, passie en trots heb ik sindsdien verder gewerkt aan dit familie-erfgoed.”

“Toch vraagt het leven soms om nieuwe keuzes en richtingen”, verklaart ze. Dit voelt voor Aart als het juiste moment om het hoofdstuk af te sluiten. “Ik wil mijn oprechte dank uitspreken aan iedereen die deel uitmaakte van dit avontuur: klanten, leveranciers, medewerkers en iedereen die ons heeft gesteund. Dankzij jullie werd dit meer dan een bedrijf – het werd een verhaal om trots op te zijn.”

Aart gaat de komende tijd op zoek naar een nieuw avontuur “bij een mooi bedrijf waarin ik met fijne mensen samen het verschil kan maken”. De voorjaarscollectie 2025 van Jochie & Freaks is de laatste collectie die in de winkels verschijnt.