Fans van Hema doen volgende week bod op winkelketen

Opmerkelijk nieuws. Fans van Hema willen volgende week een bod doen op de het merk. De twee fan-initiatieven, HoudeHema en WeLoveHema, slaan de handen ineen, zo melden ze in een open brief in de Volkskrant.

De initiatieven melden dat al tienduizend mensen zich hebben gemeld om Hema te redden door een stukje van het bedrijf te kopen of te lenen. HoudeHema en WeloveHema schatten in dat potentieel 400.000 Nederlanders wel een stukje Hema willen kopen. “Als dan ook nog de verhuurders van de panden, private partijen met wat meer geld, de franchisenemers en leveranciers meedoen, kan je gezamenlijk de Hema kopen en gestaag verlossen van de schulden,” aldus de brief. “Komende week sturen wij ons plan inclusief berekeningen aan de directie van Hema en de groep van acht schuldbezitters. Dit is een aanbod dat ze niet kunnen negeren.”

Hema viel op 15 juni in de handen van de schuldeisers. Zij zijn op dit moment de economische eigenaren van de Nederlandse keten. Zij worden door middel van een procedure op den duur ook de juridische eigenaar. De schuldeisers zullen dan naar verwachting op zoek gaan naar een koper van Hema, aangezien de schuldeisers niet ‘natuurlijke eigenaren’ zijn van de keten. Meestal willen schuldeisers niet een bedrijf leiden. De afgelopen tijd werden al meerdere namen in de media genoemd als potentiële overname partij van Hema. Zo was er Jumbo, Ahold Delhaize, investeringsmaatschappij Parcom, Mirage Retail Group (Blokker) en de Amerikaanse Flacks Group.