Farfetch Limited ziet omzet met 64 procent toenemen in boekjaar 2020

Farfetch Limited heeft op het gebied van omzet een goed jaar achter de rug. Bij de modegroep nam de omzet in het boekjaar met 64 procent toe, zo blijkt uit het jaarverslag. De omzet kwam neer op 1,7 miljard dollar, omgerekend zo’n 1,4 miljard euro.

De GMV (gross merchandise value) steeg in het boekjaar met 49 procent naar 3,1 miljard dollar (2,5 miljard euro). Het resultaat na belastingen kwam in het boekjaar uit op een verlies 3,3 miljard dollar, omgerekend 2,7 miljoen euro. Het vierde kwartaal van het boekjaar markeerde echter voor Farfetch Limited de eerste keer dat het aangepaste EBITDA positief was. Het aangepaste EBITDA kwam in het kwartaal neer op 10 miljoen dollar (8,2 miljoen euro).

Farfetch Limited is niet alleen het moederbedrijf van e-tailer Farfetch, het is daarnaast ook nog het moederbedrijf van New Guards, dat op zijn beurt weer het moederbedrijf is van cultmerk Off-White.