Farfetch schiet in de rode cijfers in het tweede kwartaal

Farfetch Limited zag in het tweede kwartaal van het huidige boekjaar het resultaat na belastingen in het rood glijden. Het bedrijf rapporteert een verlies na belastingen van 281,3 miljoen dollar (258,8 miljoen euro).

Niet alleen verslechterde het resultaat na belastingen, ook de omzet liep iets terug. De omzet kwam zo’n 5 miljoen euro lager uit dan hetzelfde kwartaal een boekjaar eerder. Farfetch Limited kiest er echter voor om niet te focussen op de omzet van het bedrijf, maar de gross merchandise value (GMV). GMV is de waarde van de verkochte goederen, maar het betekent dus niet dat deze goederen ook werkelijk tegen deze prijs zijn verkocht. De items kunnen ook met korting over de (digitale) toonbank zijn gegaan. De GMV steeg in het kwartaal wél.

Voor het gehele financiële boekjaar verwacht Farfetch Limited een GMV van 4,4 miljard dollar (4 miljard euro) en een omzet van 2,5 miljard dollar (2,2 miljard euro). In beide gevallen betekent het een kleine stijging ten opzichte van een jaar eerder.

Farfetch Limited is niet alleen de eigenaar van e-tailer Farfetch, maar ook van de New Guards Group en Brons and Stadium Goods. Ook biedt het onder Luxury New Retail Initiative oplossingen voor de luxe industrie, waaronder hulp met het opzetten van e-commerce en technologie.